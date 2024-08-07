T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/303 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/303 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Kartal İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, pendik caddesi mevkii Mevkii, 676 Ada, 87 Parsel, 56 Nolu Bağımsız Bölüm Kartal Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 13.01.2023 tarih 7549225 sayılı yazısı aracılığı ile temin edilen tapu kaydında Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 676 Ada 87 parsel sayılı, 2.778,00 m² arsa miktarlı 'Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binadan; 3. kat, 56 no'lu, Mesken nitelikli,Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 82 pafta, 676 ada 87 parsel doğusunda Yunus Cadde,diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir.Taşınmazın yakın çevresinde Caddebostan - Pendik sahil yolu, İstmarina AVM, Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Marmaray Durağı, Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü vb. yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina 2.778,00 m² alanlı parsel üzerine III-B yapı sınıfında, 2 bodrum kat + zemin kat+ 4 normal kat olarak proje ve inşa edilmiştir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır.Merdiven korkuluk demir profil malzemedir.1 adet çalışır durumda asansörü ve açık otoparkı bulunmaktadır.Onaylı mimari projesine göre 56. Bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmaz ana yapının 3. Normal katında, merdiven çıkış yönüne göre sağda konumlu bulunmakta olup batı yönüne cephelidir.Projesine göre yasal net kullanım alanı 65 m² (brüt 70 m²) olarak tespit edilmiştir.1 oda, salon, mutfak, banyo-wc ve 1 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Salon ve odalarda zemin parke kaplıdır.Antre-hol, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplı olup banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır.Mutfak, banyo-wc alanları bakımsız ve eski durumdadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 1.750.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 175.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 82 pafta,676 Ada 87 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 24.03.2022 T.T.’li Kartal Merkez S8 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde; “Kısmen Ticaret+ Turizm + Konut Alanı-2” imarlıdır.

Adresi : Kordonboyu Mah Yunus Cad Yeşil Apt No:7/1/24 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.778,00 m2

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:50

02/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02072768