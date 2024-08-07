T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/163 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/163 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/163 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Kartal Tapu Müdürlüğü'nün 06.09.2023 tarih ve E-64712239-160.01-9932202 sayılı tapu kaydına istinaden; Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi,10773 ada, 4 parsel sayılı, 249,12 m2 arsa miktarlı ve “ARSA” nitelikli taşınmazın 1/1 (Tam) hissesinin Mevlüt oğlu Dursun YAZICI adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir. Davaya konu taşınmaz Cevizli Mahallesi Harput Sokak No: 39 (10773 Ada 4 Parsel) Kartal / İstanbul açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Saraylar Caddesi üzerinde batı istikametine ilerlenirken Mopaş Market geçilerek sağa Harput Sokağa dönülür. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Dava konusu taşınmaz Harput Sokak ve Bolu Sokak cephelidir. Davaya konu taşınmaz; Cevizli Mahallesi” nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Saraylar Caddesi' ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, 10773 Ada 4 parsel üzerinde yer alan bina; bodrum kat +zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiş olup yaklaşık 53 seneliktir. Bina yerleşim olarak, Cevizli Mahallesi Harput Sokak, No: 39 Kartal / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda “ARSA” niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 4 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 249,12 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Harput Sokağa yaklaşık 20,7 metre, Bolu Sokağa yaklaşık 8,7 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 370 m2 kapalı alana sahip bodrum kat + zemin kat + 1 normal katlıdır. Bodrum katı 58 m2 alanda kömürlük ve depo hacimlerinden oluşmaktadır. Zemin katı 156 m2 alanda 2 adet meskenden oluşmaktadır. 1.Normal katı 156 m2 alanda 2 adet meskenden oluşmaktadır. Binada 4 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Parsel üzerinde yer alan yapıların toplam alanı yaklaşık brüt 370 m2 alanlıdır. Davaya konu taşınmaz içerisinde yer alan dairelerin iç hacimlerine girilmesine izin verilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüş olup , keşif mahallinde yapılan incelemelere göre binanın kısmen bakımlı olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre değerlendirilip, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre %50 yıpranma payı düşülecektir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 11.390.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.139.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 19.04.2023 ve 26.10.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında “Konut” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı:Ayrık, Taks 0,20-0,40, Kaks 1,75, Hmax 52,50' şeklindedir. Edinilen şifahi bilgiye göre parselin yaklaşık 53 m2 yola terkinin olduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Cevizli Mah Harput Sok No:39 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 249,12 m2

Kıymeti : 11.390.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:50

02/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02072675