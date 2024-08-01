T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, KURNA Mahalle/Köy, İSKENDERLİ MEVKİİ Mevkii, 11485 Ada, 1 Parsel, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/63 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Pendik Tapu Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarihli tapu kaydına istinaden; Pendik İlçesi, Kurna Köyü, 589 Parsel sayılı, 19.900 m2 tarla miktarlı ve TARLA nitelikli taşınmazın; 1/96 hissesinin Hasan oğlu Yaşar TÜREMEN, 1/96 hissesinin Hasan oğlu Feridun TÜREMEN, 2/48 hissesinin Hasan oğlu Yaşar TÜREMEN, 2/48 hissesinin Hasan oğlu Feridun TÜREMEN, 5/96 hissesinin Behçet oğlu Hüseyin YÜCEDAL, 27/32 hissesinin Bekir oğlu Erol YÜKSEL adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir. Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurna Mahallesi, Suluca Sokak 589 No’lu Parselde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Kurtdoğmuş Yolu üzerinde Kurtdoğmuş Mahallesi istikametine ilerlenirken Pendik Belediyesi Gençlik Parkı tabelasından sağa dönülerek Suluca Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Taşınmaz Suluca Sokak cephelidir. Davaya konu taşınmaz; Kurna Mahallesi nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Kurtdoğmuş yoluna yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. bu sokak üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Taşınmaz Suluca Sokak cephelidir. Davaya konu, 589 parsel 19.900 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği “TARLA” olarak tescil edilmiştir. Dava konusu taşınmaz orman alanı, dere koruma bandı ve taşkın alanda kalması sebebiyle yapılaşmaya kapalıdır. Konu parselin Suluca Sokağa cephesi yaklaşık 35,7 metredir. Diğer taraftan komşu parsellere cephelidir. Yerinde parselin sınırlarını belirleyici tel vb. herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel, Pendik ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları eksik vaziyettedir. Parsel az eğimli bir topografik yapıya sahip olup amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 19.900.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.990.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasında kalmadığı öğrenilmiştir. Taşınmazın “ORMAN” alanı olarak gösterilen bölgede kaldığı ve edinilen bilgiye göre taşınmazın dere koruma bandı ve taşkın alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Adresi : Kurna Mahallesi Suluca Sokak 589 Numaralı Parselde Konumludur Pendik / İST

Yüzölçümü : 19.935,22 m2

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:16

26/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02069846