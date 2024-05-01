T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/126 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Kartal İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 5751 Ada, 227 Parsel, tarla vasıflı taşınmazın tamamı. Satışa konu; 5751 ada, 227 parsel; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Nar Sokak 17 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak Üçgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Namık Kemal Caddesine 67m., Seddülbahir Caddesine 195m., Spor Caddesine 270m., Kartal Tren İstasyonuna 630m, Mesafede konumludur., 250 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Kartal İlçe, Çavuşoğlu Mah., Nar Sokak, No:17 Kartal / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Kartal İlçe, Çavuşoğlu Mah., Nar Sokak, No:17 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 250 m2

İmar Durumu :Dosyasında mevcut; Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müd nün 04.08.2023 tarih 360033 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Kartal ilçesi, Çavuşağlu Mahallesi, 5751 ada, 227 parsel; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Yençok Brlirlenmemiş Alanlarda Yapılan Planı Değişikliği kapsamında 5/A/3,0.20-0,.40/1.75 ve Yençok:15 kat(52.50m.) yapılarma şarttarında Konut Alanında, kısmen de İmar Yolunda kalmaktadır.

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:35

29/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02024626