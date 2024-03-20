T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/226 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/226 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, KUZGUNCUK Mahalle/Köy, 545 Ada, 3 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu daire nitelikli 3 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1. Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 110 m? kullanım alanına sahiptir. Meskenin iç dekorasyonunda 2. sınıf malzeme kullanılmıştır. Meskenin, antre-hol, mutfak, salon ve odaların zemini cilalı ahşap parke kaplı, banyo zemini seramik kaplıdır. Salon, odaların, antre duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, Mutfak duvarları fayans saten boyalı, banyo duvarları seramik kaplıdır. Mutfak dolap ahşap, tezgah granittir. Değerlemesi yapılan taşınmazın giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap, pencereleri pvc doğramadır. Isınma sistemi bireysel kombili doğalgaz yakıtlı kaloriferi ile sağlanmaktadır. Yapımında kullanılan işçilik ve malzeme orta kalitede ve görünümde olan dairenin değerleme anında bakımlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz ön ve arka cepheden boğaz ve köprü manzaralıdır.

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Kuzguncuk Mah., Babanakkaş Sk., No:16 D:3 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 35/122

İmar Durumu :Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde incelenenimar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbulAnadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/226 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 04.12.2018 tarihinde Uyapüzerinden gönderilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 74796371-310.05/8375 sayılı imar durumu yazısına istinaden dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 22.07.1983 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karar ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile tadili yapılan plan lejantı ve plan hükümlerinin 3.5.maddesine göre; Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın 4. Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:00

15/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02004733