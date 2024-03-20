T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/201 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/201 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

İstanbul İl, Sultanbeyli İlçe, YAVUZSELİM Mahalle/Köy, 205 Ada, 10 Parsel, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/201 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Sultanbeyli Tapu Müdürlüğü'nün 11.10.2023 tarihli tapu kaydına istinaden; Sultanbeyli İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 205 ada, 10 parsel sayılı, 229,74 m2 arsa miktarlı ve BAHÇE nitelikli taşınmazın 1/1 (Tam) hissesinin Tacettin Osman oğlu Ufuk Yılmaz İLDUZ adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir., 229,74 m2 yüzölçümü, Yavuz Selim Mahallesi , Nar Sokak No:20 Sultanbeyli / İSTANBUL adreslidir Davaya konu taşınmaz, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Nar Sokak, No: 20 (205 Ada 10 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Şalgamlı Caddesi üzerinde güney istikametine ilerlenirken Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu geçilerek ikinci sola dönülerek Nar Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Davaya konu taşınmaz; Yavuz Selim Mahallesi” nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Şalgamlı Caddesi” ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, 205 Ada 10 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat+2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Yavuz Selim Mahallesi Nar Sokak, No: 20 Sultanbeyli / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda “BAHÇE” niteliğinde olup binada 3 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 229,74 m2 alana sahiptir. Arsa, az eğimli bir arazi yapısına sahip olup Nar Sokağa yaklaşık 12 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 400 m2 alana sahip, zemin + 2 normal katlıdır. Bina içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkü, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre binanın bakımlı olduğu tespit edilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu kaydında taşınmazın 35,98 m2lik imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin iade veya kamuya terk edilecektir. Tarih 01/01/1900 24/11/2015 başlama tarihli maliye hazinesinin beyanı bulunmakta olup Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Emlak ve istimlak müdürlüğü'nün 07/03/2024 tarihli yazı cevabı ile "bahse konu taşınmazın yola terk işleminin yapılması yönünde ilgilisi tarafından kurumumuza herhangi bir müracaatın bulunmadığı tespit edilmiştir, gelinen noktada 205 ada 10 nolu parselin tapu kaydında kamu alanına terk şerhinin devam ettiği" beyan edilmiştir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Sicilindeki gibidir

Takdir Olunan Değer : 5.500.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 550.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Sultanbeyli Belediyesi İmar Müd imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Sultanbeyli Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 16.09.2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Sultanbeyli İlçesi 6-2 Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında “Konut” alanı olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Taks 0,40, Emsal 1,00' şeklindedir. Taşınmazın bir kısmının yolda kaldığı öğrenilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:40

12/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02004729