T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/176 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, CAFERAĞA Mahalle/Köy, 253 Ada, 29 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. (Kadıköy Koşuyolu Mahallesi, 55pafta, 253 ada, 29 parsel) Satış konusu taşınmaz, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad., Köseoğlu Apatmanı No:182, D:21 Kadıköy/İstanbul adresinde yer almaktadır. Yaklaşık 40 yıl önce asansörsüz olarak 2 Bodrum + zemin + 3 Normal kattan ibaret olup binada toplam 23 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Katta dört daire olup dava konusu taşınmaz 3. Normal katta, merdivenden çıkınca sol karşı tarafta yer alan 21 kapı numaralı dairedir. Bina giriş cephesine göre sağ arka cephede yer almaktadır. Keşif anında taşınmazın kapısı kapalı olduğu için içeri girilememiştir. Dış kapısı ahşap kapıdır. Emsal olarak aynı katta yer alan 20 kapı numaralı daire gezilmiştir. Dairenin 3+1 özelliğinde olduğu brüt yaklaşık 125 m2 büyüklüğünde olduğu ve banyo- tuvaletin ayrı olduğu, 2 adet balkonunun yer aldığı görülmüştür., 125 m2 yüzölçümü, 100/2000 arsa payı, İstanbul İl, Kadıköy İlçe,Koşuyolu Mah., Koşuyolu Cad., No:182 D:21 Kadıköy / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Kadıköy İlçe,Koşuyolu Mah., Koşuyolu Cad., No:182 D:21 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 100/2000

İmar Durumu :Dava dosyasında bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E.451448 sayılı yazısında, Kadıköy Koşuyolu Mahallesi, 55pafta, 253 ada, 29 parselin 01.08.1997 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Çocuk Bahçesi” kısmen “Temel Eğitim Öncesi Öğretim Tesisi Alanı” kısmen de “Orta Yoğun Konut Alanı”nda kalmakta iken 14.04.1999 tt. li 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı ve Plan Notu Tadilatına göre kısmen “park ve oyun alanı”nda kısmen de H:4 kat, Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:15

31/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01977229