T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Maltepe İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, 16193 Ada, 10 Parsel, Bahçeli Kargir İmalathane nitelikli taşınmazın tamamı. Satışa konu olan Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, 16193 ada, Eski 2 Yeni 10 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde 2 katlı yığma harabe vaziyette kullanılmayan ve ekonomik ömrünü bitirmiş bir yapı olduğu görülmüştür. Bina kullanılmayacak vaziyette olduğundan değerlemeye dahil edilmeyecektir. Mevcutta parsel atık toplayıcılar tarafından kullanılmakta olduğu görülmüştür. Eski 16193 ada, 2 parsel 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek 1. Maddesi gereği Köy/Mahalle/Mevkii/Ada/Parsel Bilgilerinin Düzeltilmesi uygulamasına göre Yeni 16193 ada 10 parsel olarak düzeltilmiştir. Parselin Kümbet sokak cephesi yaklaşık 19.70m. ve Cemre Çıkmazı sokak cephesi yaklaşık 19.30m.dir. Parsel düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel geometrik olarak düzgün şekle sahiptir., 400,17 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Maltepe İlçe, Cevizli Mah., Cemre Çıkmazı Sok., No:2 Maltepe / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Maltepe İlçe, Cevizli Mah., Cemre Çıkmazı Sok., No:2 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 400,17 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Memurluğunun 2023/15 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2023 tarih ve E-27827246-310.05-1773443 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, 16193 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 - 24.11.2020 - 18.01.2022 - 26.05.2022 T.T.li tarihli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı'nda Ön Bahçe: 5.00 m, Yan Bahçe: 4.00 m çekme mesafeli, AYRIK Nizam, Yençok: 15 Kat yapılanma şartlarında TİCARET+KONUT ALANInda kaldığı, söz konusu parsel T.Ö.Y (Taşkın Önlemli Yapılaşma) alanında kaldığından uygulama aşamasında İSKİ görüşü gerektiği" anlaşılmıştır.

Kıymeti : 13.100.433,47 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:15

31/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01977269