T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Özellikleri : GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI: Dosya içerisinde mevcut ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Tabaklar Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 9 cilt, 841 sayfasında kayıtlı 263 ada, 12 parsel numaralı, 249,40m2 yüzölçümlü, Kargir Apartman nitelikli, 10/84 arsa paylı,1. Kat 5 bağımsız bölüm numaralı Eklentisi 5 Numaralı Kömürlük olan Mesken(Daire)'in tamamı Sadık kızı Safiye Arıca adına kayıtlı olduğu görüldü.MİRASÇILIK BELGESİ: Dosyasında mevcut; 8.03.2018 tarihinde Kartal 17. Noterliğinden alınan 2584 yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre; Tapu kaydı maliki Sadık kızı Safiye Arıca 21.02.2018 tarihinde ölmesiyle mirası 3 pay kabul edilerek aşağıda hisse durumları belli mirasçılarını tek etmiştir.

1-Selim kızı Meryem Arıca 1/3 his.

2-Selim oğlu Süleyman Arıca 1/3 his.

3-Selim oğlu Yaşar Arıca 1/3 his.

GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; 263 ada, 12 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 1. katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Körbakkal Sokak 16 kapı numaralı (Ertükcan Apartmanı) adreste bulurmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu Apartman yaklaşık 46 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum kat +Zemin kat+3 Normal kat olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Körbakkal Sokak tarafındarı Zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplı, merdivenler demir korkuluklu ahşap tırabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır, Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 1. katında ana giriş kapısına göre sol tarafta 5 kapı numaralı daire olup, dairenin dış kapısı çelik domanımlı ahşap kapıdır. İç mekan; Antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon otmak üzere 2+1 planında yaklaşık 82m2 net alana sahiptir. Dairenin; Antre, tol, banyo, tuvalet ve mutfak tabanları ile, banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplı, salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplı, duvarlar sıva üzeri plastik boya, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC. çift cam, mutfak tezgahı üzeri mermeritaltında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur. Banyoda duşa kabin, ktozet ve lavabo mevcuttur. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve Daire; Normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay bir noktada konumlu olup, Dr. Fahri Atabay Caddesine 65m.,Nuhkuyusu Caddesine 380m. Zeynep Kamil Araştırma Hastanesine 285m., Harem Otogarına veVapur İskelesine 1km., mesafede konumludur.GAYRİMENKULÜN DEĞERİ; Kıymet takdirine konu, 263 ada, 12 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 1. katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Daire'nin; Bulunduğu semt, semt içerisindeki konumu, ulaşım kolaylığı, hali hazır durumu, imar durumu, apartmanın ve Daire'nin yapımında kullanıları malzeme ve işçilik kalitesi, yaşı, emsal taşınmazların alım satım rayiçleri, günümüzün iktisadi koşulları, değerlerine olumlu ve olumsuz yönde tesir edecek bilumum faktörlerde dikkate alınarak bilirkişice değerlendirilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 1.650.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 165.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.10.2021 tarih 54365 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil(eski Tabaklar) Mahallesi, 263 ada, 12 parsel sayılı yer, 09.06.2006 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında; Kısmen H:12.50m.(4kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile Konut Alanında, kısmen de otopark Alanında kalmaktadır.

Adresi : Zeynep Kamil Mahallesi Kör Bakkal sokak No:16 (Ertükcan Apt) Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 249,40 m2

Arsa Payı : 10/84

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:10

28/11/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

