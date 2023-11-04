T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/305 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/305 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle/Köy, 537 Ada, 1 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Konut nitelikli satış konusu 6 numaralı bağımsız bölüm; 636,04 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde konumlanmış olan Ill. sınıf (C) grubu betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizam halinde 10 bağımsız bölümden oluşan Mete Yavuz Apartmanı isimli 6 dış kapı numaralı yapının 2. katında yer almaktadır. Bodrum + zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilen yapının 2. katında, kuzey ve batı cephesinde yer alan taşınmazın tapu kaydı itibariyle, kat irtifakı tesis edilmiştir. Parsel üzerindeki yapı; zemin ve her katta iki daire olmak üzere inşa edilmiştir. Tapu kayıtlarından görüldüğü üzere yönetim planı (kat irtifakı) 2008 yılı itibariyle tescil edilmiş olup, takribi yaşı 15 ve üzeri olan bina dahilindeki satışa konu taşınmaz kapalı olduğundan muadil olarak bir alt katında ve aynı cephede yer alan 4 numaralı daire görülmüştür. Ana giriş ve iç kapısı otomatik demir ve camlı kapı, giriş, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, asansörlü, açık otoparklı, doğalgaz kombi ile ısıtmalı olarak inşa edilmiş bina dahilide yer alan brüt 85 m2 kullanım alanlı bağımsız bölüm; salon, mutfak+balkon, iki oda, wc, lavabo ile banyo+wc olarak tertip edilmiştir. Daire dış kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, daire içi; giriş, koridor, mutfak zemini, banyo zemini ile duvarları seramik kaplı, salon ve oda zeminleri; laminat parke, dış cephe doğramaları PVC ve ısıcamlı olduğu, daire kartonpiyer kaplı duvarlar alçı sıva üzerine saten boyalı, mutfak tezgah alt ve üstü suntalam, hazır mutfak dolapları arası seramik kaplı granit mermer tezgahı ile birlikte banyoda duşakabin, hilton tipi lavabo altı dolap, tuvalet ve rezervuar ile banyo armatür imalatlarının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Diğer lavabotwc ise alaturka olarak düzenlenmiştir. Binada elektrik, su, doğalgaz ve kalorifer tesisat sistemlerinin bulunduğu ve çalışmakta olduğu anlaşılmaktadır.



Adresi : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, Aşağı Dudull Adalı Mah., Arda Sk. No:6 Ümraniye / İSTANBUL



Yüzölçümü : 85 m2



İmar Durumu :537 ada, 1 parsel E:1,30 Yençok:10 kat, ön bahçe:5,00 mt, arka bahçe:3,00 mt yan bahçe:3,00 mt olmak üzere ayrık nizam Konut Alanında kalmakta olup E:1,30 yapılanma şartının geçerli olduğu parsellerde; parsel büyüklüğü 1.200 m? ve üzerinde ise maks Taks:0,35 olduğu belirtilmiştir.



Kıymeti : 2.125.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, YUKARI DUDULLU Mahalle/Köy, 6017 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Konut nitelikli satış konusu 2 numaralı bağımsız bölümün tamamı. 644,09 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde konumlanmış olan Ili. sınıf (C) grubu betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizam halinde 11 bağımsız bölümden oluşan Hayribey Apartmanı isimli 25 dış kapı numaralı yapının 1. katında yer almaktadır. Bodrum * zemin * 5 normal katlı olarak inşa edilen yapının 2. katında, kuzey ve kuzey batı cephesinde yer alan taşınmazın tapu kaydı itibariyle, 25.07.2015 tarih 25914 yevmiye ile kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Parsel üzerindeki yapı; zeminde bir adet dükkan ve her katta iki daire olmak üzere inşa edilmiştir. Tapu kayıtlarından görüldüğü üzere yönetim planı (kat irtifakı) 2012 yılı itibariyle tescil edilmiş olup, takriben 12 ve üzeri yaşında olan bina dahilindeki satışa konu taşınmaz kapalı olduğundan muadil olarak bir üst katında ve aynı cephede yer alan daireden iç özellikleri öğrenilmiştir. Binanın ana girişi Şahinler Caddesi'nin sol tarafından sağlanmakta olup, asansörlü, açık otoparklı, doğalgaz kombi ile ısıtmalı olarak inşa edilmiştir. Takriben brüt 85 m2 kullanım alanı bulunan bağımsız bölüm; salon+fransız balkon, mutfak+balkon, iki adet oda, wc,lavabo ile banyo+wc olarak tertip edilmiştir. Daire dış kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, dair içi giriş, koridor, mutfak zemini, banyo zemini ve duvarları seramik kaplı, salon ve odaların zemini laminat parke, dış cephe doğramaları PVC ve ısıcamlı olduğu, kartonpiyer kaplı duvarlar, alçı sıva üzerine saten boya, mutfak tezgah alt ve üstü lake kaplı dolaplı arası seramik kaplı, granit mermer tezgah ile birlikte banyoda duşakabin, hilton tipi lavabo altı dolap, tuvalet ve rezervuar ile banyo armatür imalatlarının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Binada elektrik, su, doğalgaz ve kalorifer tesisat sistemlerinin bulunduğu ve çalışmakta olduğu anlaşılmaktadır., 85 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Ümraniye İlçe,Y.Dudullu Mh.,Şahinler Cad., No:25 Ümraniye / İSTANBUL adresli



Adresi : İstanbul İl, Ümraniye İlçe,Y.Dudullu Mh.,Şahinler Cad., No:25 Ümraniye / İSTANBUL



Yüzölçümü : 85 m2



İmar Durumu :6017 parsel E:1,40 Yençok:10 kat, ön bahçe:5,00 mt. arka bahçe:3,00 mt. yan bahçe:3 mt. olmak üzere ayrık nizam Konut Alanında kalmakta olup E:1,40 yapılanma şartının geçerli olduğu parsellerde, porsel büyüklüğü 1.000,00 m” ve üstünde ise maksTaks:0,35” olduğu belirtilmiştir.



Kıymeti : 2.300.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:55

26/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01923665