T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/284 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/284 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, Tepeören Mahalle/Köy, 337 Ada, 14 Parsel, arsa vasıflı taşınmazın tamamı. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Söz konusu Taşınmaz Tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, keşif esnasında görüldüğü üzere taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak betonarme karkas sistemde Zemin Kat 1 Normal Kat olmak üzere 2 katlı bir bina yapılmıştır. Bina yaklaşık 73 m2 taban afanlı olup, toplam 146 m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın her katında birer daire olmak üzere binada toplam 2 adet daire bulunmaktadır. Dairelerin giriş kapıları ayrı ayrı olup, giriş kapıları 32. Sokak tarafından olup giriş kapısı çelik donanımlı ahşap kapıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu Dairelerin iç mekânı; hol, tuvafet-banyo, mutfak, 2 yatak odası ve salon olmak üzere 2+1 planında olup, yaklaşık brüt 73 m2 brüt alana sahip dairelerin; hol ve mutfak tabanları ile banyo-tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplı, oda zeminleri ahşap tahta kaplı, iç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC. çift camdır. Banyolarda duşa kabin klozet ve lavabo bulunmakta, mutfak tezgâhları üzeri mermer altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Isınmaları katı yakıt soba iledir. Su ve etektrikleri bağlı çalışır vaziyettedir. Bina ve bağımsız bölümler vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Sosyal ihtiyaç alanlarına ulaşımı kolay konumda olup, Süleymaniye Bulvarına 520m., Akfırat Sağlık Ocağına 360m, Kuzey Anadolu Oto Yoluna 800 m. mesafede konumludur., 326,69 m2 yüzölçümü, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören (Akfırat) Mahallesi, 32. Sokak 21 Kapı Numara Tuzla / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören(Akfırat)Mahallesi, 32. Sokak 21 Kapı Numara Tuzla / İSTANBUL



Yüzölçümü : 326,69 m2



İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.01.2013 tarih, 63387 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören (Akfırat) Mahallesi, eski 7822, yeni 338 ada, 7 parsel ve eski 7825 ada, yeni 337 ada, 14 parsel sayılı taşınmazlar, 12.07.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Akfırat Mahallesi Nazım İmar Planında 100 kici ha voğunlukta konut alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 1.776.880,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Tuzla İlçe, TEPEÖREN Mahalle/Köy, 338 Ada, 7 Parsel, 338 ada, 7 numaralı parsel, arsa vasıflı taşınmazın tamamı. İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören (Akfırat) Mahallesi, 32. Sokak 26 kapı numaratı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Söz konusu Taşınmaz Tapuda Arsa vasfıyta kayıtlı olmasına rağmen, keşif esnasında görüldüğü üzere taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak betonarme karkas sistemde Zemin Katti Normal Kat olmak üzere 2 katlı bir bina yapılmıştır. Bina yaklaşık 76 m2 taban alanlı olup, toplam 152 m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın her katında birer daire olmak üzere binada toplam 2 adet daire bulunmaktadır. Dairelterin giriş kapıları ayrı ayrı olup, giriş kapıları 32. Sokak tarafındandır. Giriş kapısı çelik donanımlı ahşap kapıdır. Binanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu Dairelerin iç mekânı; hol, tuvalet-banyo, mutfak, 2 yatak odası, salan olmak üzere 2+1 planında olup, yaklaşık brüt 76 m2 alana sahip dairelerin; hot ve mutfak tabanları ile banyo-tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplı, oda zeminleri ahşap tahta kaplı, banyolarda duşa kabin klozet ve lavabo bulunmakta, mutfak tezgâhları üzeri mermer altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. İç kapılar ahşap panel kapı olup, pencere doğramaları PVC. çift ısı camdır. Isınmaları katı yakıt soba iledir. Su ve elektrikleri bağlı çalışır vaziyettedir. Bina ve bağımsız bölümler vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Sosyal ihtiyaç alanlarına ulaşımı kolay konumda olup, Süleymaniye Bulvarına 520m., Akfırat Sağlık Ocağına 360m, Kuzey Anadolu Oto Yoluna 800 m. mesafede konumludur.

Adresi : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören (Akfırat) Mahallesi, 32. Sokak 26 Kapı Numara Tuzla / İSTANBUL



Yüzölçümü : 338,14 m2



İmar Durumu :Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.01.2013 tarih, 63387 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören (Akfırat)Mahallesi, eski 7822, yeni 338 ada, 7 parsel ve eski 7825 ada, yeni 337 ada, 14 parsel sayılı taşınmazlar, 12.07.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Akfırat Mahallesi Nazım İmar Planında 100 kici ha voğunlukta konut alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 1.842.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:55

13/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01920717