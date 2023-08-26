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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-08-26 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/118 Ort. Gid. Satış

27/07/2023

Konu : Hissedar Fatma Kırım (Tc no : 11975471016 ) İlanen Tebliğat

İLAN METNİ

Tarafınıza bugüne dek yapılan tebligatlar ve adres araştırmalarından sonuç alınamamış olup; Kıymet takdirine konu Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 1177 ada, 54 parsel sayılı ana taşınmazın 2. katında konumlu 4 no.lu Mesken nitelikli taşınmazın Taşınmazın Arsa Payı Dahil Değeri: 110 m? x 25.000 TL/m? - 2.750.000 TL (Yalnız:İkiMilyonYediYüzEliBin Türk Lirası) olarak takdir edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, davacılar ve davalıların taşınmaz üzerindeki hisse payları ile hisse paylarına karşılık gelen bedel aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Serap Nural Nurettin 1/8 Hisse 343.750,00
Sabahattin Beysan Nurettin 1/8 Hisse 343.750,00
Fatma Kırım Mehem 1/2 Hisse 1.375.000,00
Sevgi Çalışkan Nurettin 1/8 Hisse 343.750,00
Nuri Beysan Nurettin 1/8 Hisse 343.750,00
Toplam 2.750.000,00 TL

Tespiti ile mahkememiz takdirlerine sunulmuş olup, Bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01882053