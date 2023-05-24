T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/266 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/266 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, ATALAR Mahalle/Köy, 11435 Ada, 30 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu dairenin bulunduğu ana bina yaklaşık 12 yıl önce, betonarme karkas sistemde; bodrum kat+zemin kat+8 normal kat olmak üzere 10 kat olarak inşa edilmiştir. apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. bodrum katında sığınak ve depolar bulunmakta, zemin katında 2 adet dükkan bulunmakta diğer normal katların her birinde 2'şer daire olmak üzere apartmanda toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. satışa konu daire apartmanın 1. katında bulunmaktadır. dairenin giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 3 oda, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında, yaklaşık 120 m2 brüt, 105 m2 net, alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak tabanları ile banyo-tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları alçı sıva üzeri saten boya, iç kapılar ahşap pres kapı, pencereler pvc çift cam, ısınması doğalgaz kombi sistem iledir. Banyoda duşakabin klozet ve lavabo mevcut, mutfak tezgahı üzeri mermerit altında üstünde MDF malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Mutfağın önnüde balkon mevcuttur. iyi işçilik ve malzeme talitesinde yapılıdır. su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir.

Adresi : İstanbul İl, Kartal İlçe, Atalar Mah., Atalar Cad., No:41 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 34200/609600

İmar Durumu :30 parsel sayılı taşınmaz; 19/04/2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kartal güneyi revizyon uygulama imar planı ve 26/10/2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yençok belirlenmemiş alanlarda yapılan plan değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1,75 Yençok:15 kat (52,20 m)yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:07

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01833371