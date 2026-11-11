T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/853 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/853 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 12597 Ada, 479 Parsel, 542,95 m2 yüzölçümlü Altı Katlı Bahçeli Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazın içinde A blokta 3. Katta, 10/930 cilt/sayfa no ve 16/512 arsa paylı 9 nolu bağımsız bölümlü taşınmaz satılacaktır. İmar Planı: Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 184 pafta, 12597 ada, 479 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 17.04.2020- 15.09.2020-12.06.2023- 18.09.2025 t.t.'li Uygulama İmar Plan Notu Değişiklikleri kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 (Plan notu tadilatına istinaden; 6306 sayılı kanun kapsamında 12.06.2025 tarihi dahil bu tarihten önce tespiti yapılmış riskli yapılar (kesinleşmiş ya da ARAAD sistemine kaydı yapılmış ve işlemleri devam eden yapılar) olduğu tespit edilmesi durumunda plan notlarının 2. maddesine göre ek emsalden faydalanacaktır.), Yençok: Zemin+6 kat yapılanma şartlarında, Konut+Ticaret alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri : Parsel üzerindeki yapıya ait 19.03.1974 tarihli 5/8 sayılı Yapı Ruhsatı, 21.02.1980 tarih 3/23 sayılı Yapı Ruhsatı olduğu görülmüştür.15.04.1980 tarih bila sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi görülmüştür. Yapıda asansör bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri : Taşınmaz konut nitelikli olup projesinde 3. normal katta bulunmakta olup bina girişine karşıdan bakıldığında sol tarafta yer almaktadır. Projesine göre taşınmaz salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden meydana gelmektedir. Taşınmaz projesine göre yaklaşık net 71,00 m2 alana sahiptir. Ayrıca 5 m2 alanlı 1 adet balkon hacmi bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, pencereleri PVC doğramadır.

Adresi : Orhantepe Mahallesi, Çınar Caddesi, No: 40, Daire: 9, Kartal / İstanbul

Kıymeti : 4.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kat Mülkiyeti Tesis Edildi. A.T 315 Parselden Daimi Geçit Hakkı Vardır. Bu şerhlerle satış ve tescil işlemi yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:54

06/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02590721