T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1943 ESAS

25/08/2026

BORÇLU FATMA AYDIN’A

İCRA EMRİNİN VE KIYMET TAKDİRİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

1- ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685 Vergi Nolu,

vekili Av. Erhan Egemen

Nida Kule Göztepe K:3 Kadıköy / İSTANBUL

2- BORÇLU: FATMA AYDIN, 13*******76TC Nolu,

İslambey Mah. Seçkin Sok. No:11 D:2 Arnavutköy/ İSTANBUL

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : FATMA AYDIN

271.540,00 TL Gayri Nakdi Alacak, 2.357.886,71 TL Asıl Alacak (İstenen: %97.5 Yıllık Diğer), 1.254.572,10 TL İşlemiş Faiz, 62.728,60 TL Faizin %5 Gider Vergisi, 5.947,55 TL Masraf, 3.952.674,96 TL Toplam Alacak

2.357.886,71 - TL asıl alacağa19/11/2025 takip tarihinden itibaren %97,50 İşbu dosyadan tahsil edilecek ipotek bedeli ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla 271.540,00 TL gayri nakdi kredi bedelinin icra dosyasına veya bankamız nezdinde faiz getirmeyen bir hesaba depo edilmesi, işbu gayrinakdi kredinin takip tarihinden sonra nakde dönüşmesi halinde müvekkil bankaca muhataplara ödenecek faizli tutarın kredi çerçeve sözleşmesi hükümleri doğrultusunda nakde dönüştüğü tarihten tahsil tarihine kadar işleyecek %97,50(veya faiz oranı ne ise) temerrüt faizi (takip tarihinden sonra temerrüt faiz oranı arttığı takdirde artan oranda hesaplanması) faizin %5 gider vergisi, icra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkimiz saklıdır. TBK.100.mad. gereğince kısmı ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir.)(TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

4- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresleri

5- Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi: 25/05/2023 tarihli, 14204 yevmiye numaralı ipotek

Gaziosmanpaşa Tapu Müdürlüğünün esas ve 2023 / 14204 karar sayılı 25/05/2023 karar tarihli Kredi sözleşme/leri, Ankara 62. Noterliği 10/03/2025 tarih 16211 yevmiye nolu ihtarname ve tebliğ şerhleri, Gaziosmanpaşa 8. Noterliği 15/10/2025 tarih 32170 yevmiye nolu ihtarname ve tebliğ şerhleri açıklamalı ilamı,

6- Rehnedilenin ne olduğu :İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, KÜÇÜKKÖY Mahalle/Köy, 11303 Parsel, 3. kat bb: 5 Nolu Bağımsız Bölüm

7- Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi: 5.000.000,00 TL bedelli 1. derece ipotek. Malik 26*******20 TC nolu MÜ**** AY***

Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlu FATMA AYDIN’a gönderilen icra emri ve kıymet takdir raporunun iade edilmesi, borçlunun mernis adresinin olmaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adres tespiti yapılamaması nedeniyle, icra emri ve kıymet takdir raporunun 7201 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borcu iş bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 güne 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, İİK.nun 149. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği 30 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Ayrıca Gaziosmanpaşa İcra Dairesi 2025/18885 Talimat sayılı dosyasından 25/12/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde, İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, KÜÇÜKKÖY Mahalle/Köy, 11303 Parsel, 3. kat 5 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazın değeri 3.150.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın ayrıntılı özellikleri ve diğer bilgileri bilirkişi raporunda gösterilmiştir. Kıymet taktir raporuna bir itirazınız var ise, iş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren kanuni 7 (yedi) günlük süreye 15 (on beş) gün ilavesi ile 22 (yirmi iki) gün içinde, Gaziosmanpaşa İcra Mahkemeleri nezdinde itiraz edilmesi ve itiraz edildiğine dair icra dosyasına bilgi verilmesi, itiraz edilmemesi halinde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği, ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR540001500158007312418854

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 4811196694

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Basın No: ILN02543433