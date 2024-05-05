T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/34 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, Zümrütevler Mahalle, 16351 Ada, 3 Parsel, 2. KAT BB NO:5 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/1 TAM hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 16351 Ada 3 Parsel)

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 10 bağımsız bölüm içermekte olup, 895 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında IIIB yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katında bina ortak alanları, zemin katında 2 daire, bina girişi, 1.2.3. normal katlarında 2'şer daire, 4.normal katında 2 dubleks daire bulunmaktadır. Bahçe düzenlemesi tamamlanmamıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. Kat, 5 nolu Daire) Taşınmaz Mesken nitelikli ve 2. katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol cephede, sokak cephesinden Güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 58,62 m² net, 65 m² brüt olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; (Salon, 2 Oda, Mutfak, Hol, 1 Banyo+ Wc,1 balkon) bölümlerinden oluşmaktadır. İç mahallerde, salon, oda ve hol hacimlerinin zeminleri şap, mutfak şap, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimlerde zeminler sap, duvarlar sıvasız, tavanlar sıvasızdır. Mutfak dolap ve tezgâhları ile armatür takımları, ıslak hacimlerdeki vitrifiye malzemeleri takılmamış haldedir. Bina genelinde merdiven basamakları şap, korkulukları takılmamış, çevre düzenlemesi yapılmamış, asansör kabin montajı yapıldığı gözlemlenmiş olup, yaklaşık %75 inşaat seviyesine sahiptir.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak No:20 D:5 Maltepe / İSTANBUL UAVT: 5010070075

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 400,01 m2

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu: İstanbul İli,Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 16351 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın, "1/1000 ölçekli, 15.02.2008 T.T.’li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilinde; “TAKS: 0,20 - 0,40 E: 1,50 yapılanma şartlarında ayrık nizam ve Konut Alanı” şeklinde şifahi olarak beyan edilmiştir.

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 12:00

29/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02027040