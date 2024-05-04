T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1557 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1557 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: TAPU KAYDI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Toygar Hamza (İdari Mahalle: Mimar Sinan) Mahallesi, 236 ada, 8 parsel sayılı 707,43 m2 yüzölçümlü (Parselde Kuşoğlu Yokuşu Sokak üzerinde 18 sokak kapı no'lu 7 katlı bina vardır.) ana taşınmazın borçlu Tufan Oğlu İ.*** D.*** adına kayıtlı 40/800 hissesi (35,37 m2) satılacaktır. ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu parselde projesine göre yol altı 3 kat, yol üstü 4 kat olmak üzere 7 katlı, 3 sınıf B Grubu yapı mevcuttur. Belediye arşivinde mahallindeki binaya ait projesi mevcuttur. Ana taşınmaz mesken nitelikte olup merdivenli Kuşoğlu Yokuşu Sokak üzerinde, ayrık nizamda 18 sokak kapı no'lu TUFAN Apartmanı isimli binadır. Binaya merdivenli yoldan 2. bodrum kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmektedir. Projesinde binanın 3. bodrum katta kalorifer kazan ve hidrofor dairesi, 2. bodrum katta binaya ait ortak alan, kapıcı dairesi ve sığınak, 1. bodrum, zemin ve normal katlarda üçer daire olmak üzere15 daire, Mahallinde 2. bodrum, 1. bodrum, zemin ve normal katlarda üçer daire olmak üzere mesken olarak kullanılan 18 daire vardır. Parsel üzerinde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmiş bir bina mevcuttur. Bina dış cephesi taraklı mozaik sıvalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramalı camekanlıdır. Merdivenler mozaik basamaklı ve demir korkulukludur. Binada asansör teşkilatı yoktur. Toygar Hamza (İdari Mahalle: Mimar Sinan) Mahallesi 236 ada, 8 parselde Kuşoğlu Yokuşu Sokak üzerinde 18 sokak kapı no'lu TUFAN Apartmanı isimli betonarme karkas bir yapı bulunmaktadır. Yapı yerinde 3 bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. Binadaki dairelerde giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon, iki ve üç oda tertibinde olup salon, oda ve mutfak önlerinde balkonları vardır. 2+1 daireler 70 m2 ve 3+1 daireler 85 m2 kullanımlıdır. Binada doğal gaz girişi tesisatı mevcuttur. Dairelerin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapları çelik kapıdır. Dairelerde vasat malzemeler kullanılmıştır. Daireler doğal gaz kat kaloriferlidir. Ana bina kısmen 2. bodrum kattan sonra 1,40 m. kadar çıkmalıdır. Bina üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit ile kaplıdır.

Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Kuşoğlu Yokuşu Sokak, No:18 (Uavt:262436280) Üsküdar / İstanbul

İmar Durumu: Parsel, 1/1000 ölçekli Üsküdar İlçesi, Toygar Hamza Mahallesi, Islah İmar Planında, TAKS:0,25, KAKS:1,00, H:12,5 m. İrtifada Blok Nizam konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 11:35

22/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02026398