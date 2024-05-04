T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1137 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1137 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tapu Kaydı: Maltepe İlçesi, Maltepe Mahallesi, Karatepe Mevkii, 15968 ada, 261 parsel sayılı, 422,50 m² arsa miktarlı, Bahçeli Beş Katlı Kagir Apartman vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan binada, bodrum kat 4 nolu, depo nitelikli ve 12/320 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu A********** oğlu G***** K** adına kayıtlı1/1 (tam) hissesi satılacaktır. Ana Taşınmaz Özellikleri (Maltepe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 15968 ada, 261 parsel): Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina 972 m2 alanlı, yol altı 1 kat ve yol üstü 5 kat, 14 bağımsız bölüm içermekte olup betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı ruhsat ve eki proje ile uyumludur. Onaylı mimari projesine göre, bodrum katta 4 adet depo, zemin katta 2 adet dükkan, 1.normal katta bina girişi ve 2 adet daire, diğer normal katlarda ise 2 şer adet daire yer almaktadır. Vaziyet planında bina girişi gösterilmemiş olup dükkanların konumuna ve kat planlarına göre bina girişinin yola göre sol yan cepheden(güneydoğu cephe) ve 1.normal kat seviyesinden sağlandığı ve mevcut duruma uyduğu anlaşılmıştır. Ana gayrimenkulün adresi Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi, Halisbey Apartmanı No:280 Maltepe / İstanbul olarak tespit edilmiştir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı demirdir. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Projeye göre binada asansör bulunmamaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (bodrum kat, 4 nolu ve depo nitelikli taşınmaz): Depo nitelikli taşınmaz bodrum katta yer almaktadır. Bodrum kat depo seviyesine tretuvar seviyesinden 11 basamakla inilmektedir. Projeye göre 4 nolu taşınmaz bina girişine göre sol arka arafta, yola göre sağ-arka tarafta konumludur.Taşınmaz kuzeydoğu cephelidir. Binanın sağ yan cephesinin çıkma altında ve kısmen çekme mesafesinde koridor oluşturularak koridorun üstü ve sağ yan tarafı kapatılmıştır. Bodrum kattaki depo alanlarına, basamaklarla inilmek suretiyle söz konusu koridordan giriş sağlanmaktadır. Projeye göre 4 nolu taşınmaz, bodrum katta net 32,00 m2, brüt 34,00 m2 dir. Taşınmaz , bodrum katta tek hacimden oluşmaktadır. Mevcutta ise yapılan ölçüme göre net 35,00 m2, brüt 37,00 m2 dir. Projeye göre 4 nolu dükkan cephesi 4,10 metredir. İç hacim yüksekliği 2,65 metredir. Taşınmazın giriş kapısı demir doğramadır. Isıtma sistemi bulunmamaktadır. Depo zemini beton, duvarları boyalıdır. Taşınmazın arsa payı 12/320, hissesine düşen arsa miktarı ise 15,84 m2 dir.

Adres: Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi,Halisbey Apt. No:280A/4 Maltepe / İstanbul

İmar Durumu: Parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 16.06.2012 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 -24.11.2020 T.T.li, Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında A-5 (Ayrık nizam, 5 kat) yapılanma şartlarında, ticaret+konut alanında kısmen de yolda kaldığı, parsele ait 26.05.1974 tarih ve 99/28 sayılı yapı ruhsatının ve 13.03.1978 tarih ve 120/12 sayılı tadilat ruhsatının bulunduğu anlaşılmıştır. Maltepe Belediyesi WEB Sitesinden edinilen bilgiye göre parselin 10,83 m2 lik kısmı yol alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 16.08.1979 tarihli yönetim planı. 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. 16.06.2015 - 17043

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 11:50

22/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02026403