T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/1277 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1277 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

( Sancaktepe İlçesi, 232 Ada, 9 Parsel, 9-10-11 Nolu Bağımsız Bölümler )

Satışa konu taşınmazların konumlu olduğu bina 2 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı arasında oluşan, 11 bağımsız bölüm içermekte olup, 1190,14 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3 B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesinden sonra imalat yapılmış ve projesine aykırı uygulamalar yapılmış, daha sonra imar barışından faydalanılmış, tapu dairesine yeni proje verilmiştir. Böylece toplam 9 olan bağımsız bölüm sayısı 11 olarak revize edilmiştir.Rapordaki bilgiler son duruma göre verilmiştir. Belediyesinde dijital ortamda son halinin projesi bulunmamakta olup eski proje üzerinden revize hali işaretlenmiştir. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, 1. Bodrum Kattan, kuzey yönünden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmış olup betondur. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombidir.

Konumu: Parsel güneyinde Erşet Bey Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Maltepe sahil ve özel konut alanları yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yapı Ruhsatı: Yeni Yapı Ruhsatı 11.01.2016 tarih ve 1155138-316 sayılı olduğu görülmüştür.

Mimari Proje: 11.01.2016 tarihi ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Sancaktepe Belediyesinden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden teyid edilmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Her iki parsel için de mevcut değildir.

İmar Durumu: Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.02.2010- 22.08.2010 T.T.'li (Sancaktepe Uygulama İmar Planı) dahilinde; Ön bahçe mesafesi:3.00 mt / Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt , arka bahçe mesafesi: 3.00 mt, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Hmax:12.50mt. yapılanma şartlarında Ayrık-İkiz nizam ve Konut Alanı şeklindedir. Parsel terk alanı değildir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 232 ada, 9 parsel sayılı, 265,78 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, Zemin kat, 9 nolu, Dükkan nitelikli ve 11/100 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (9 Parsel Zemin Kat, 9 nolu dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta olup, doğu-kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 41,00 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; dükkan + wc bölümlerinden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Sena Sokak, No:8-A Sancaktepe/ İstanbul

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir. 09/11/2018 - 28539 yevmiye no: Yönetim Planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 232 ada, 9 parsel sayılı, 265,78 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, 1. Bodrum Kat, 10 nolu, Dükkan nitelikli ve 12/100 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (9 Parsel, 1. Bodrum Kat, 10 Nolu Dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve 1. Bodrum Katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta olup, doğu-kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 40,23 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; dükkan bölümünden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Emirsultan Caddesi, No:25-A Sancaktepe / İstanbul

Kıymeti: 700.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 09/11/2018 - 28539 yevmiye no: Yönetim Planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 232 Ada, 9 Parsel sayılı, 265,78 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, 2. Bodrum Kat, 11 nolu, Dükkan nitelikli ve 12/100 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri ( 9 Parsel, 2. Bodrum Kat, 11 Nolu Dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve 2. Bodrum Katta yer almaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 127,99 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; dükkan bölümünden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Emirsultan Caddesi, No:25-B Sancaktepe / İstanbul

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 09/11/2018 - 28539 yevmiye no: Yönetim Planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:50

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

( Sancaktepe İlçesi, 232 Ada, 10 Parsel, 9-10-11 Nolu Bağımsız Bölümler )

Satışa konu taşınmazların konumlu olduğu bina 2 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı arasında oluşan, 11 bağımsız bölüm içermekte olup, 1232,32 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3 B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesinden sonra imalat yapılmış ve projesine aykırı uygulamalar yapılmış, daha sonra imar barışından faydalanılmış, tapu dairesine yeni proje verilmiştir. Böylece toplam 9 olan bağımsız bölüm sayısı 11 olarak revize edilmiştir.Rapordaki bilgiler son duruma göre verilmiştir. Belediyesinde dijital ortamda son halinin projesi bulunmamakta olup eski proje üzerinden revize hali işaretlenmiştir. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, 1. Bodrum Kattan, güney yönünden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmış olup betondur. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombidir.

Konumu: Parsel güneyinde Erşet Bey Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Maltepe sahil ve özel konut alanları yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yapı Ruhsatı: Yeni Yapı Ruhsatı 11.01.2016 tarih ve 1212702-5172 sayılı olduğu görülmüştür.

Mimari Proje: 02.05.2016 tarihi ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Sancaktepe Belediyesinden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden teyid edilmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Her iki parsel için de mevcut değildir.

İmar Durumu: Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.02.2010-22.08.2010 T.T.li (Sancaktepe Uygulama İmar Planı) dahilinde; Ön bahçe mesafesi:3.00 mt / Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt , arka bahçe mesafesi: 3.00 mt, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Hmax:12.50mt. yapılanma şartlarında Ayrık - İkiz nizam ve Konut Alanı şeklindedir. Parsel terk alanı değildir.

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi,232 ada, 10 parsel sayılı, 279,14 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, Zemin Kat, 9 Nolu, Dükkan nitelikli ve 5/100 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (10 Parsel, Zemin Kat, 9 Nolu Dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre önl tarafta olup, güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 53,06 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; dükkan+wc bölümlerinden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Sena Sokak, No:10-A Sancaktepe / İstanbul

Kıymeti: 1.200.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 28/11/2018 - 30325 yevmiye no: İmar Barışı kapsamında Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:10

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 232 ada, 10 parsel sayılı, 279,14 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, 1. Bodrum Kat, 10 Nolu, Dükkan nitelikli ve 5/100 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (10 Parsel, 1. Bodrum Kat, 10 Nolu Dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve 1. Bodrum Katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta olup, doğu-kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 37,48 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde; dükkan bölümünden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Sena Sokak, No:10-B Sancaktepe / İstanbul

Kıymeti: 600.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 22/11/2018 - 29793 yevmiye no: İskan Harçlarının Tahsil Edildiğine Dair Şerh. 28/11/2018 - 30325 yevmiye no: İmar Barışı kapsamında Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 232 Ada, 10 Parsel sayılı, 279,14 m² arsa miktarlı, 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, 2. Bodrum kat, 11 nolu, Dükkan nitelikli ve 5/100 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (10 Parsel, 2. Bodrum Kat, 11 Nolu Dükkan): Taşınmaz dükkan nitelikli ve 2. Bodrum Katta yer almaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 117,17 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde vemahallinde; dükkan bölümünden oluşmaktadır. Doğramaları camlı alüminyum, zeminler seramiktir.

Adres: Küçükyalı Mahallesi, Sena Sokak,No:10-C Sancaktepe / İstanbul

Kıymeti: 950.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir. 22/11/2018 - 29793 yevmiye no: İskan Harçlarının Tahsil Edildiğine Dair Şerh. 28/11/2018 - 30325 yevmiye no: İmar Barışı kapsamında Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:40

15/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01987366