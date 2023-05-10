T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1435 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1435 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Gölcivarı Mevkii, 667 parsel sayılı,3.272,00 m², tarla vasıflı taşınmazın 1/16 hissesi satılacaktır.

Konumu: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi,667 parsel kuzeyinde Çınarlı Sokağadiğer cephelerinde komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde, 2-3 katlı konut ve konut siteleri, boş parseller, okullar, ticari amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Taşınmaz Özellikleri (Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 667 parsel)

Parsel geometrikolarak yamuk formda ve düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parselin güney cephesi 66.20 m., doğu cephesi 44.70 m., batı cephesi 70.10 m., kuzey cephesi 48.80 m. cephesi vardır.Parselin kuzey batı kısmı Çiçek Antik Cafe, diğer tarafı ise kiracısı tarafından tekne yapım yeri olarak kullanılmaktadır. Çiçek Antik Cafe bölümünde tek katlı yapılar, tekne yapım merkezinde ise tek katlı konteynırlar bulunmaktadır.Parsel üzerindekitek katlı yapılar ruhsatsız inşa edilmiştir.

Adresi : Posthane Mahallesi, Çınarlı Sokak.No: 3-5 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.272,00 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2022 tarihli imar durum yazısında 667 parsel;19.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen Spor Alanında kalmaktadır. Parselin 3070,69 m² lik alanı spor tesis alanı,201,31 m² yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:30

29/04/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01826089