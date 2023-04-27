T.C. İSTANBUL ANADOLU ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/683

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2022/683

KARAR NO : 2023/93

KARAR TARİHİ : 28/02/2023

SUÇ : Nitelikli yağma

MÜŞTEKİ KİMLİĞİ : İSMAİL DANİŞ; Nazar Muhammed ve Cemil oğlu,1996 Afganistan doğumlu, Afganistan vatandaşı.

KARAR ÖZETİ : Şikayetçisi olduğu 2022/683 esas sayılı dosyada sanıklar Cengiz Afşin (Mehmet Ali ve Hazine oğlu), Diyar Afşin, Cengiz Afşin (İzzettin ve Basra oğlu, Murat Bozkurt hakkında Nitelikli yağma suçundandolayı yapılan yargılama sonucunda sanıklar hakkında 5 er yıl hapis cezası kararı verilmiş ve bu karar 4 sanık müdafiisi tarafından istinaf edilmiştir.

Adı geçen müştekiye mahkeme kararıve istinaf dilekçeleri, bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Müştekinin kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14.04.2023

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Basın No: ILN01819565