T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

742.000,00

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Taşıt

34TA878 Plakalı , 2014 Model , HONDA Marka , FB7/ Civic 4D 1.6 AT LPG Tipli , NLAFB7660DW014840 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön tamponunda kırık, sürtünme izleri ve boya dökülmeleri olduğu, sol ön çamurluğun ezik olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi. Anahtarı ve Ruhsatı yok. Araç İstanbul Yed-i Emin Otoparkı - Armağanevler mah. 23. Nisan Cad. 61/1 Ümraniye İstanbul adresinde bulunmamaktır..