T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.000.000,00

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Taşıt

34RY6865 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , Transporter - VIP Minübüs - AC Tek Katlı Tipli , WV1ZZZ7HZHH154577 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Sarı , Aracın; Otomatik şanzıman, çelikjantlar, müzik çalar sistemi ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 50 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının çizik olduğu, bunların bilirkişi raporunda detaylandırıldığı, aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.