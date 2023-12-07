T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023-12-07 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2021/2494 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2494 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|1
|Taşıt
|34RY6865 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , Transporter - VIP Minübüs - AC Tek Katlı Tipli , WV1ZZZ7HZHH154577 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Sarı , Aracın; Otomatik şanzıman, çelikjantlar, müzik çalar sistemi ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 50 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının çizik olduğu, bunların bilirkişi raporunda detaylandırıldığı, aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:13
04/12/2023
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN01946074