T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/20901 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20901 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.750.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Sorbini Boya Makinesi YS-32-BT Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|1.890.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Falcioni Boya Püskürtme Makinesi Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|80.000,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Volt Elektrikli Motor MP020952268-MP02397244 Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|65.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Filtre Hava Makinesi - Muhtelif Marka Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|200.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Ayza Mızrak Yatar Testere Gold 3200, 363 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|1.650.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Omaksan Ahşap İşleme Makinesi 4000X-Line, 4000-2020-003 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|120.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Saf Toz Emme Makinesi E 6500, 082 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|85.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Netmax FR 2000S Top Freze Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|3.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet KAMA Boya Makinesi KR BM 1700Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|5.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet KAMA Kurutma Hattı, NVKH0217TB011002 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|1.800.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Kama Zımpara Makinesi M-KR-F2M1300-1 Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|1.800.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Kama Zımpara Makinesi, F2M1119153400 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|2.500.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Viet Zımpara Makinesi Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|7.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Purete Kurutmalı Boya Makinesi, PRT32113 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|1.200.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Poyraz CNC Router Makinesi Drone, 22326 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|500.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Öz Konyalılar Grup Marka FNK 530 Kenar Bant, 035 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|100.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Berk Toz Emme Ünitesi, 230212534 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
|100.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Vestel SST 55 Klima Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:11
04/09/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02543993