  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2025/20901 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20901 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.750.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Sorbini Boya Makinesi YS-32-BT Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.890.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Falcioni Boya Püskürtme Makinesi Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
80.000,00 2
Adet		 Taşınır 2 Adet Volt Elektrikli Motor MP020952268-MP02397244 Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
65.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Filtre Hava Makinesi - Muhtelif Marka Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
200.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Ayza Mızrak Yatar Testere Gold 3200, 363 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.650.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Omaksan Ahşap İşleme Makinesi 4000X-Line, 4000-2020-003 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
120.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Saf Toz Emme Makinesi E 6500, 082 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
85.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Netmax FR 2000S Top Freze Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
3.000.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet KAMA Boya Makinesi KR BM 1700Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
5.000.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet KAMA Kurutma Hattı, NVKH0217TB011002 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.800.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Kama Zımpara Makinesi M-KR-F2M1300-1 Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.800.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Kama Zımpara Makinesi, F2M1119153400 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
2.500.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Viet Zımpara Makinesi Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
7.000.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Purete Kurutmalı Boya Makinesi, PRT32113 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.200.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Poyraz CNC Router Makinesi Drone, 22326 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
500.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Öz Konyalılar Grup Marka FNK 530 Kenar Bant, 035 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
100.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Berk Toz Emme Ünitesi, 230212534 Seri Numaralı Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
100.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet Vestel SST 55 Klima Mahcuz makinelerin herhangi bir eksikleri bulunmayıp, fonksiyonları yerindedir. Makineler çalışır vaziyettedir. Başkaca lüzumlu izahat → Satışa konu mahcuzlar Harmandere Mah., Moda Sok. No: 7/1, Pendik / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:11

04/09/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN02543993