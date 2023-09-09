T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİĞ

ESAS NO : 2023/241

MÜŞTEKİ :UKTAM ABDURAHMONOV, Abdurahim oğlu, 1990 doğumlu.



SANIK :ZAYNIDDIN RUZIEV, Abdusamat ve Sayyore oğlu, 23/12/1983 ÖZBEKİSTAN doğumlu



Sanık Zaynıddın Ruzıev hakkında müşteki Uktam Abdurahmonov'u yaralama suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 06.03.2023 tarih 2023/14462 esas sayılı iddianamesi ile kamu davası açılmış olup basit yaralama suçundan sanığın savunma ve beyanlarının,müştekinin şikayet ve delillerinin ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize sunmaları savunma ve şikayet bildirilmemesi halinde de mahkememizce duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüne ilişkin karar verileceği hususunun ihtarına,



Adı geçen sanık ve müşteki bütün aramalara rağmen bulunamamış olup ilanen tebligat yolu ile tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre ilanıngazetede ilan edildiğitarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

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Basın No: ILN01888481