T.C. İSTANBUL ANADOLU 88. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L Â N

Dosya No : 2025/634 Esas

Karar No : 2026/400

Kadına Karşı Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/07/2026 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle maddesi gereğince 5 Ay 18 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, CMK 231/5-6 maddesi uyarınca kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 Yıl Süre İle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilen Mehmet ve Gülsüm oğlu, 15/11/1983 doğumlu, Bartın ili, Ulus ilçesi, Hasanören mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık İsmail KARAÜZÜM tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı, adres araştırmasında sanığın tebliğe elverişli adresi tespit edilemedeğinden kararın tebliğ işlemlerinin yapılamadığı anlaşıldığından,

7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,

Aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması ya da en yakın Asliye Ceza Mahkesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi suretiyle Basit Yargılama Usulü sonucu verilen işbu karara karşı 5271 sayılı CMK'nın 252/1 ve 267. maddesi gereğince itiraz kanun yolu açık olmak üzere, CMK 251/5 maddesi uyarınca sanık tarafından karar itiraz edilmesi halinde basit yargılama usulü uygulanması nedeniyle 1/4 oranında yapılan indirimin korunmayacağı ve itiraz halinde yargılamaya CMK 252 md. uyarınca duruşma açılarak genel yargılama usulünde devam olunmasına karar verileceği, itiraz edilmediği takdirde basit yargılama usulü ile verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 2(iki) hafta sonra kesinleşmiş sayılacağı hususları ilânen tebliğ olunur. 03/11/2026

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Basın No: ILN02590499