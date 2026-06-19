T.C. İSTANBUL ANADOLU 88. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2025/377 Esas

Karar No : 2026/112

Karar Tar: 02.03.2026

Suç :Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme

Sanık :Gönül ÇELİK: Ali ve Filiz kızı, 01/08/1991 Kocasinan doğumlu, TC.594*****940

Karar Özeti: Mahkememizin yukarıda dosya numarası yazılı dosyasında yapılan yargılaması sonucunda sanığın Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, Mala Zarar Verme suçundan TCK'nın 151/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK'nın 116/1 maddesi gereğince 12 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres araştırmaları sonuçsuz kalmış ve kararın tebliği yapılamamış olup kararın sanığa ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDEİLÂNEN TEBLİĞİNE,

2- Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde CMK' nun 272 ve 273. maddeleri uyarınca bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine ya da mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16.06.2026

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Basın No: ILN02491369