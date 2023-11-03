T.C. İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2020/665 Esas



18/10/2023



Konu : Basın İlan



DAVALI : HD SONSUZ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Davacı, Emin Evim Tasarruf Finansmanı Anonim Şirketi ile Davalı, Hd Sonsuz Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında; Hd Sonsuz Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmekle;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen vergi kimlik numaranızda kayıtı olan bir adrese ulaşılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 23/05/2024 günü saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922846