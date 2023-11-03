  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2020/665 Esas

18/10/2023

Konu : Basın İlan

DAVALI : HD SONSUZ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı, Emin Evim Tasarruf Finansmanı Anonim Şirketi ile Davalı, Hd Sonsuz Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında; Hd Sonsuz Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmekle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen vergi kimlik numaranızda kayıtı olan bir adrese ulaşılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/05/2024 günü saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922846