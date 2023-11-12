T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/271 Esas

DAVALI : YAKOP MİZRAHİ



KONU : BİLİRKİŞİ RAPOR TEBLİĞİ



Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı olarak bulunmakla;



Dava konusu Üsküdar ilçesi, Kuzguncuk mahallesi, Tomrukağası sk. No: 18/1 adresindeki 547 ada 36 parseldeki taşınmazın,



Tamamının güncel değerinin (Haziran 2022 değerinin 11.000.000,00 TL olabileceği,



Bu fiyat dikkate alınakak; TUİK ÜFE ortalama endeksleri ile taşınmak suretiyle değerlendirme ÜFE E tarihi 19/11/2020 için dava konusu taşınmazın değeri belirlenecek olursa değerleme tarihi Haziran 2022 için ÜFE endeksi 1.651,75 TL dava tarihi 19/11/2020 için ÜFE endeksi 555,18 olmak üzere dava tarihi 19/11/2020 için değeri (1/1 hissesinin) 11.000.000 TLx555,18/1.651,75 = 3.700.000,00 TL olarak hesap ve tespit edildiği,



Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, önümüzdeki celse tahkikat aşamasının bitmesi halinde ayrıca bir tebligat çıkarılmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama aşamasının tüm eksikliklerin tamamlanmış olması halinde taraflar hazır olmasa dahi karar verileceği hususu ihtar olunur.



Duruşma Günü: 16/01/2024 Saat: 10:05

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Basın No: ILN01930035