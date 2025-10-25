T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/209 Esas

DAVALI : GAMZE ANKAN -42524007790

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalının bildirilen adresine tebligatların gönderildiği, adresten taşındığından bahisle tebligat yapılamadığı PTT tarafından bildirilmiş olup, sistem üzerinden yapılan kontrolde mernis adresinin bulunmadığı, açık adresinin tespit edilemediği, Almanya'da ikamet ettiği bildirilmiştir, Uyap adres araştırmasında davalının yurt dışı adresinin bulunmadığı, mernis adresinin boş olduğu, nüfus kaydında ise eşi Ramazan Ankan ile evliliklerinin devam ettiği, boşanmaya ilişkin herhangi bir kaydnın olmadığı, mernis adresinin bildirilen adres ile aynı olduğu, bu nedenle davalı Gamze Ankan' ın adres araştırmasının ayrıntılı olarak yapılmasına ve davalının aynı adreste yaşayıp yaşamadığının tespitinin yapılması için yazılın müzekkereye adreste kapıyı açan olmadığı, çevreden yapılan tahkikatta şahsı tanıyan bilen olmadığı anlaşılmakla, usule uygun tebligat adresi olmadığından davalı ile ilgili ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Davalıya hakkı olmadığı halde ödenen 56.608,80 TL (Faiz Hariç) engelli evde bakım ücretinin, ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak kademeli yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, temsil ettirmediğiniz ya da cevap vermediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği hususu yargılama aşamasında kendisine tebligat yapılamayan 42524007790 T.C. Kimlik numaralı GAMZE ANKAN'a dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğ olunur.

