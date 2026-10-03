T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/17 Esas

İ L A N M E T N İ



Mahkememize ait 2024/17 Esas 2025/583 Karar sayılı ve 03/10/2025 tarihli ilamı ile sanık GULNARA ABYLGAZIEVA hakkında eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 6.000,00.-TL. ve 20,00.-TL. Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

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Basın No: ILN02561434