T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/260Esas

İLAN METNİ

Mahkememize ait 2025/260 Esas 2025/552 Karar sayılı ve 17/09/2025 tarihli ilamı ile sanık KAMİL SADEGHI hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak (teşebbüs) suçundan 1 yıl 3 ay erteli hapis cezası ile 500,00.-TL.Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili Av.Fatih Kazaklı'nın istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

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Basın No: ILN02552414