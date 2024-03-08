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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-08 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2022/1486 Esas

DAVALILAR : 1- ERKAN SUMER Yunus Mah Park Sok No:2 Sümer Apt Topselvi Kartal/ İSTANBUL
2- İBRAHİM SÜMER İzzetpaşa Mah. 835 Sk. No: 9/1 Erzincan Merkez/ ERZİNCAN
3- AYGÜL SUMER
4- ERGÜL SUMER
5- GÖKMEN SUMER Yunus Mah Park Sok No:12 İç Kapı No:5Kartal/ İSTANBUL
6- GÖNÜL KRASNIQI
7- HATİCE SUMER Yunus Mah. Park Sk. Sümer Apt. No. 2,Kartal/ İSTANBUL
8- KEMAL SUMER

Davacı Gül Bihter Sümer tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Davalı KEMAL SUMER'e CENEVRE BAŞKONSOLOSLUĞU aracılığıyla dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/04/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01997717