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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/1514 Esas
19/07/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM ESGİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 38350256440
ADI SOYADI : ADEM ESGİN
BABA ADI : ŞENEL
ANA ADI : ŞAZİMET
DOĞUM TARİHİ : 25/10/1972
DOĞUM YERİ : İLİÇ

#ilangovtr

Basın No: ILN01867837