T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-07-28 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/1514 Esas
19/07/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM ESGİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 38350256440
ADI SOYADI : ADEM ESGİN
BABA ADI : ŞENEL
ANA ADI : ŞAZİMET
DOĞUM TARİHİ : 25/10/1972
DOĞUM YERİ : İLİÇ
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Basın No: ILN01867837