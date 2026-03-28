T.C. İSTANBUL ANADOLU 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/704 Esas

KARAR NO : 2025/745

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2025 tarihli ilamı ile 359/b, 359/a-2 maddeleri gereğince ayrı ayrı 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Fatma oğlu, 25/09/1995 doğumlu, MURAT KARADAYI tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve mahkememiz gerekçeli kararı ile katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve katılan kurumun istinaf başvurusunun YURTGENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve katılan kurumun istinaf başvurusunun ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın ve katılan kurumun istinaf başvurusunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere ve katılan kurumun istinaf başvurusuna karşı beyanda bulunabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/02/2026

