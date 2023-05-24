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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-24 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2022/428 Esas

DAVACI : ABDULLAH ARMAĞAN- TC :40300951978
DAVALI : HASIMSIZ
GAİP : FEYZULLAH ARMAĞAN
DAVA: Gaipliğe Karar Verilmesi
ABDULLAH ARMAĞAN'ın arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacının kardeşi olan, Mehmet ve Hatice'den olma 01/10/1974 Kalkandere doğumlu 40279952648 TC Kimlik numaralı Feyzullah ARMAĞAN'ın 13 yıla aşkın zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur. 12/05/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01833366