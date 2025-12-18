T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/757 Esas

DAVALI : Cem ERÇELİK

Mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle;

Davalı Cem ERÇELİK'in bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile borçlu arasında 05/03/2022 tarihli imzalanan kira sözleşmesi kapsamında kiralanan taşınmazın davalıyı teslim edildiğini, borçlunun süresi içerisinde kira bedellerini ödemediğinden ilamsız takip başlatıldığını, ödeme emrinin tebliğ edilmesine rağmen borçlunun yasal 7 günlük itiraz süresinde itirazda bulunmadığını 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödemenin de yapılmadığından davalının Atatürk Mahallesi Ata Blokları 2/1 Dükkan No:37 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan taşınmazdan tahliyesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiş olmakla; davalı Cem ERÇELİK'e dava dilekçesinin bir örneğinin HMK'nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağız ve belirtilen gün saatte duruşmada hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DURUŞMA YERİ: İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 05/03/2026-11:20

