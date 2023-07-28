T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/291 Esas

DAVALI : YİĞİT ALTAY



Mahkememizde görülmekte olan İtirazın kaldırılması ve tahliye davası nedeniyle;



Davalı Yiğit Altay'ın bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacı dava dilekçesinde özetle; Ekrem Altay ile müvekkili arasında Mandıra Cad Orhan Apt N:38 D:19 Fikirtepe Kadıköy/İstanbul adresindeki konut için 25/08/2015 tarihli kontrat aktedildiğini, Ekrem Altay'ın 29/12/2021 tarihinde vefat ettiğini, geriye zorunlu dava arkadaşı sıfatıyla mirasçılarının kaldığını, kira artış oranlarına uymadıkları için icra takibi başlatıldığını, icra takibine haksız olarak itiraz edildiğinden itirazın kaldırılması ile taşınmazdan temerrüt nedeniyle tahliyesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş olmakla; davalı Yiğit Altay'a dava dilekçesinin bir örneğinin HMK'nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağız ve belirtilen gün saatte duruşmada hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



DURUŞMA YERİ: İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 07/09/2023-11:20

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Basın No: ILN01867826