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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-05 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/22 Esas 11/04/2023 BASIN İLANIDavacı , ASLINUR TÜRKDOĞAN ileDavalı , ANADOLU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Davanın KABÜLÜNE,
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mh/Köy, Cilt No:19, Hane No:1806 BSN:10'de nüfusa kayıtlı, 43810438472 T.C kimlik nolu ASLINUR TÜRKDOĞAN'ınisim hanesinin"ASLI" olarak değiştirilmesine,

#ilangovtr

Basın No: ILN01823543