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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-05 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/38 Esas 11/04/2023 BASIN İLANIDavacı , DENİZ GÜLTEKİN ileDavalı , ANADOLU ADLİYESİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;Davanın KABÜLÜNE,

2-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mh/Köy, Cilt No:10, Hane No:984 BSN:6'de nüfusa kayıtlı,29488059386 T.C kimlik nolu DENİZ GÜLTEKİN'nin isim hanesinin"DENİSA" olarak değiştirilmesine,

#ilangovtr

Basın No: ILN01823551