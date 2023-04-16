T.C. İSTANBUL ANADOLU 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2023/254
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.03.2023 tarihli ilamı ile sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan CMK'nın 223/2.e maddesi uyarınca beraatine, sahte banka veya kredi kartı üretme suçundan TCK'nın 245/2, 52/2, 53/1-a-c-d-e maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Havva oğlu, 20.06.1974 doğumlu, Konya, Altınekin, Yeni Ölmez mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık Kemal ÇİMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ile birlikte katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.04.2023
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Basın No: ILN01814639