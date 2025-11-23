T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/288

KARAR NO : 2025/108

Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/03/2025 tarihli kararı ile 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilen Aziz ve Fatma oğlu, 29/08/1977 Viranşehir doğumlu, 34280066470 TC nolu VELİ GÖRÜR tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligatı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itbaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın yokluğunda verilen kararın CMK 273/2 md uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulanarak ya da muhataba en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile muhatabın 5271 S CMK 272 ve 273 md uyarınca İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, istinaf merciinin İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ olduğu, kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair verilen karar, İLAN OLUNUR.

