T.C. İSTANBUL ANADOLU 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/39 Esas

KARAR NO : 2025/830

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2025 tarihli ilamı ile Sanık Mahmud Muaz'ın infaz kurumunda alkol içeren içeceği bulundurmak suretiyle infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçunu işlediği sabit görüldüğünden, suçun işleniş biçimi ve sanığın kasta dair kusurunun ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan5327 sayılı TCK'nın297/2-cmaddesince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın pişmanlığı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisi değerlendirilerek hakkında hükmedilen hapis cezasında takdiren TCK madde 62 uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nın 50/1-a ve 52/2 nci maddesi gereğince7499 sayılı yasa ile getirilen değişiklik ile suç tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan kanun maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumuna göre günlüğü takdiren 100,00 TL’den adli para cezasına çevrilmek suretiyle (100,00 TL X 300 GÜN) SANIĞIN SONUÇ OLARAK 30.000 TL HAPİS CEZASINDAN ÇEVRİLEN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasından çevrilen adli para cezalarının,5237 sayılı TCK’nın 51/1 inci maddesi gereğince yalnızca hapis cezalarının ertelenmesine karar verilebileceğinden kanunen ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi durumu dikkate alınarak hükmolunan hapis cezasından çevrilen adli para cezası ve doğrudan tayin edilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK’nın 52/4 üncü maddesi gereğince takdiren ART ARDA BİRER AY ARA İLE 20 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin İHTARINA, (İHTARAT YAPILAMADI), dair verilen gerekçeli karar, Abdullah ve Emine oğlu, 01/01/1991 doğumlu, MAHMUD MUAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.17/02/2026

