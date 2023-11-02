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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2020/474 Esas
 
İ L A N M E T N İ /

Mahkememize ait 2020/474 Esas 2023/863 Karar sayılı ve 19/07/2023 tarihli ilamı ile sanık AYŞE MİNE ÖZÜLKE hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, KATILAN KHURMATOY AMIROVA 'nın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr

Basın No: ILN01922280