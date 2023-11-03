T.C. İstanbul Anadolu 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2018/138 Esas



05/10/2023



Konu : İLAN HK.



İLAN

Davacı , T. İŞ BANKASI AŞ. ile Davalı , NURİ UFUK HEKİMOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;



Davalı NURİ UFUK HEKİMOĞLU yönünden T.K. İlgili maddeleri hükümlerince bilirkişi raporu tebligatı yapılmış ancak tebliğ edilememiştir ve davalı NURİ UFUK HEKİMOĞLU mernis adresinin boş olduğu görülmekle,



Davalı NURİ UFUK HEKİMOĞLU''na tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923098