T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
DAVACI : MALİYE HAZİNESİ
VEKİLİ : Av. FATİH ŞİRİN
MİRAS BIRAKAN : NURAN ÖKLÜ
Davacı vekili NURAN ÖKLÜ'nün vefatı nedeni ile mirasçılık belgesi istemli davasından verilen karar uyarınca ;
Kayseri , Melikgazi , Tos Mah./Köy, 51 Cilt no , 47 Hane no, 1 BSN nolunüfusa kayıtlıbulunan Ahmet ile Münteha' dan 01/07/1931 doğumlu NURAN ÖKLÜ'nün 13/01/2018 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;
TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca mütv. NURAN ÖKLÜ'nün mirasçılarınınmiras sebebiyle istihkak davacı açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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Basın No: ILN01856245