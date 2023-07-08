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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-07-08 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
ESAS NO : 2022/647 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ
VEKİLİ : Av. FATİH ŞİRİN
MİRAS BIRAKAN : NURAN ÖKLÜ

Davacı vekili NURAN ÖKLÜ'nün vefatı nedeni ile mirasçılık belgesi istemli davasından verilen karar uyarınca ;

Kayseri , Melikgazi , Tos Mah./Köy, 51 Cilt no , 47 Hane no, 1 BSN nolunüfusa kayıtlıbulunan Ahmet ile Münteha' dan 01/07/1931 doğumlu NURAN ÖKLÜ'nün 13/01/2018 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca mütv. NURAN ÖKLÜ'nün mirasçılarınınmiras sebebiyle istihkak davacı açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01856245

 