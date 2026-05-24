T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/23011 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23011 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|160.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Lazer Kesim Makinesi, 21116 Seri Numaralı21116 seri nolu EYK model 1500x1000 mm lazer kesim ...
|350.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Lazer Kesim Makinesi, 2020222 Seri Numaralı2020222 seri nolu KG-CMA-FUT model 1600x1000 mm ...
|180.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet NAKIŞ MAKİNESİ X-15-11 19049 95104 MSCA numaraları olan 15 kafalı nakış makinesi
|160.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Lazer Kesim Makinesi, 1811140021 Seri Numaralı1811140021 seri nolu MKC2500 Model lazer kesi ...
|180.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Lazer Kesim Makinesi HU 002-015 043-A-1306039 Nolu lazer kesim makinesi/Malın faal durumda ol ...
|140.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Elyaf Doldurma Makinesi Türksan makine marka 2 çıkışlı elyaf doldurma makinesi
|180.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Nakış makinesi, 40359 Seri Numaralı15 kafalı nakış makinesi 40359 seri nolu nakış makinesi
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105095 Seri NumaralıYuki marka YK 1600 model 202105095 seri nolu dikiş m ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105057 Seri NumaralıYuki marka YK 1600 model 202105057 seri nolu dikiş m ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 20220302090 Seri NumaralıYuki marka YK- B4- M model 20220302090 seri nolu d ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Dikiş makinesi, 202105217 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105217 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105337 Seri NumaralıYuki marka YK-1600 model 202105337 seri nolu dikiş m ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105348 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105348 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105095 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105095 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105053 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105053 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105288 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105288 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 20220302495 Seri NumaralıYuki marka YK - B4 -M model 20220302495 seri nolu ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105281 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105281 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105165 Seri NumaralıYuki marka YK - 1600 model 202105165 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 202105350 Seri NumaralıYuki marka YK -1600 model 202105350 seri nolu dikiş ...
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi, 20220302493 Seri NumaralıYuki marka YK - B4 - M model 20220302493 seri nolu ...
|15.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi Glock marka G1 - 220 model dikiş makinesi
|15.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet dikiş makinesi Glock marka G1 - 220 model dikiş makinesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:16
21/05/2026
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02476586