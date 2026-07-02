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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2026/163 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/163 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.345.000,00 1 Taşıt 34KBD810 Plakalı 2023 Model FORD Marka PP69102 Motor No'lu WF02XXERK2PP69102 Şasi No'lu Rengi Beyaz

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:07

30/06/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN02500721