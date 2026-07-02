T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/163 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/163 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.345.000,00
|1
|Taşıt
|34KBD810 Plakalı 2023 Model FORD Marka PP69102 Motor No'lu WF02XXERK2PP69102 Şasi No'lu Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:07
30/06/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02500721