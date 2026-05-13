T.C. İstanbul Anadolu 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/360 Esas

DAVACI : GURBET DALGIÇ-19888795960 -

DAHİLİ DAVALI : YORGO LİBERYO-23308565002 -

DAVALI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARTAL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından aleyhinize açılan işbu davada, davacı tarafça anneniz Fatma Dalgıç'ın davacının da annesi olduğu iddia edilmekte olup yasal mirasçı olduğunuzdan davaya dahil edilmenize; 23308565002 T.C. Kimlik numarası ve 98338229026 yabancı kimlik numarası üzerinden tüm resmi kurumlardan yapılan araştırma neticesinde tarafınıza ait bir tebligat adresi bulunamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 22/09/2026 günü saat 09:30'ta bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Yer : İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

