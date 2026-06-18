T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/739 Esas

2026/186 Karar

İ L A N

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 21/04/2026 tarih, 2024/739 Esas ve 2026/186 Karar sayılı ilamında; 51694611058 TC kimlik numaralı, Abdurrahman ve Hakime oğlu 05/06/1995 Kartal doğumlu Habip Arpacık'ın sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 4 Yıl Hapis ve 135,120 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık Habip Arpacık'ın mahkememizce verilen yakalama kararı sonrası mahkememizde alınan 09/10/2025 tarihli savunmasında tebliğe yarar açık adresini "İstasyon Mh. Medrese Sk. No:18 İç Kapı No:9 Tuzla/İstanbul" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmadığı gibi UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı, ayrıca Tuzla Polis Merkez Amirliğince yapılan adres araştırması sonucu bildirilen adrese çıkarılan tebligatın da bila ikmal iade edilmesi nedeniyle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Habip Arpacık'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin21/04/2026 tarih, 2024/739 Esas ve 2026/186 Kararsayılı ilamı;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Habip Arpacık için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/06/2026

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Basın No: ILN02490888